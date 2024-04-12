Türkiye 10 bölgemizde petrol arıyor: TPAO için yeni heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin petrol aradığı o bölgeler

Petrol üretiminde rekor rakamlar duyuruldu. Gabar'da günlük üretim 40 bin varili aşmasıyla Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız" dedi. Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

ALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için attığı adımlar hızla devam ediyor. Mavi Vatan'da doğal gaz kara sınırları içinde ise petrol çıkarma işlemleri devam ediyor. Sakarya gaz sahasında doğal gaz üretimi her geçen gün artarken terörden temizlenen Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varili geçti. Bölgede yıl sonunda hedef 100 bin varili geçmek. Çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

YENİ REKOR GELDİ

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var." dedi.

HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda çalışan personelin bayramını kutladı. Çalışanlara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın cep telefonundan seslenen Başkan Erdoğan, günlük 40 bin varil olan üretimin yakın zamanda 100 bin varil ulaşacağının müjdesini de verdi. Başkan Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak" şeklinde konuştu.

Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? İşte A Haber canlı yayında aktarılan detaylar:

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Fosil yakıtlar yani petrol konusu bizim için oldukça önemli. Enerji konusunda en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye bu ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışında tedarik ediyor. Tıpkı Karadeniz'de bulunan doğal gazda olduğu gibi petrol arama alanında önemli faaliyetler yürütülüyor. Son 15 yılda önemli adımlar atıldı.

9 İLDE SEFERBERLİK

TPAO petrol arama konusunda önemli görevler üstleniyor. Petrol arama noktaları ve kuyuları için önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellik 9 ile bakıldığında yani; Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde çalışmalar devam ediyor. Bu iller arasında üretim yapılan ve aranan noktalar var. TPAO yeni arama noktaları için arama talepleri de yapıyor.

10 NOKTADA ARAMA TALEPLERİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışmalar sürüyor. Bölgede etüt ve inceleme çalışmaları sürüyor. Adana da çok önemli, TPAO burada 10 kuyu açılması için talepte bulundu. Konya ilinde ise Ankara sınırına yakın bir bölgede arama talepleri bulunuyor.

40 BİN VARİL ÜRETİM

Güneydoğu bölgesinde ise üretim çalışmaları devam ediyor. Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da üretim yapılıyor. Bu bölgede de yeni arama alanları oluşturulmuş durumda. Şırnak Gabar bölgesinde ise büyük bir üretim seferberliği var. Cudi ve Gabar bölgesinde özellikle bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yoğunlaştırılmış şekilde arama yapılıyor. Gabar bölgesinde 40 bin varilin üzerinde üretim yapılıyor. Bölgede hedef günlük 100 bin varil üretim.

KUYU BAŞI HEDEF BİN 200 VARİL ÜRETİM

Şu anda Gabar bölgesinde 33 kuyu var ve 40 bin varil üretim yapılıyor. Yıl sonuna kadar kuyu sayısı 95'e çıkarılacak ve 100 bin varil üretim sağlanacak. Kuyu başı hedef bin 200 varili aşmak. Türkiye yurt dışında aldığı petrolün önüne geçmek enerji bağımsızlığını sağlamak için kendi topraklarında bulunan zenginlikleri kullanmak için çalışıyor.