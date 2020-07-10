  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Turkish Cargo'nun dijital çözüm ortağı "CARGY" hizmete girdi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:55:24 -
Turkish Cargo'nun dijital çözüm ortağı "CARGY" hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, müşterilerine kargolarının güncel durumlarını 7/24 sorgulayabilme imkanı sunan "CARGY’" isimli yapay zeka robotunu canlıya aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo ailesinin yeni üyesi olan yapay zeka temelli chatbot "Cargy", ilk güncellemesinde kullanıcılara, havayolu konşimento (AWB) numarası üzerinden kargo gönderilerinin güncel durum bilgisi ile müsait tarih ve sefer sorgulama imkanı sunuyor.

Türkçe ve İngilizce dil seçeneği ile "0850 333 0777" WhatsApp numarası aracılığıyla hizmet veren Cargy, eylül ayında gerçekleşecek ikinci geliştirmede ücret bilgilerinin sorgulaması ve aralık ayındaki üçüncü güncellemesinde ise kargoya yönelik diğer bilgileri sorgulama imkanını sunacak.

Uygulama ile tüm kargo gönderilerinin durumunun istenildiği zaman öğrenebilinecek ve ihtiyaca uygun sefer sorgulamaları gerçekleştirilecek.

Teknolojik altyapısını her geçen gün geliştiren ve dijitalleşme adımlarıyla küresel ağında bulunan müşterilerine kolaylıklar sunan Turkish Cargo, hizmet kalitesini de geliştirmeye devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı