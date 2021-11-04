Turkish Cargo uçuş ağına Macau’yu ekledi

Turkish Cargo, Hong Kong’un ardından Çin’in önemli ekonomi merkezlerinden biri olan Macau’yu da direkt kargo uçuşu yaptığı destinasyonlar arasına ekledi. Dinamik marka, direkt kargo uçuşu yaptığı destinasyonları dün başlayan Macau seferleri ile 97’ye çıkardı.



Çin’in Guangdong eyaletinde yer alan ve önemli bir turizm ve finans merkezi olan Macau, yüksek teknoloji, e-ticaret, elektronik ve tekstil sektörlerinde de piyasa liderlerine ev sahipliği yapıyor. Turkish Cargo, Airbus A330F geniş gövde kargo uçağı ile hizmet vereceği ISL-ALA-MFM-ALA-ISL rotasında lojistik servis sağlayıcılarına sunduğu güvenilir, hızlı ve direkt hava taşımacılığı sayesinde Avrupa ve Uzak Doğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.



Kıtaları birbirine bağlayan Turkish Cargo, 97’si direkt kargo destinasyonundan oluşan ağı ile ekspres taşıyıcılar haricinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip. Taşıyıcı, küresel iş süreçlerini Türk Hava Yolları’nın 24’ü kargo uçağı olmak üzere 371 uçaklık filosu ile sürdürüyor.



Altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve alanında uzman kadrosuyla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo, dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Bayrak taşıyıcı, yenilikçilik misyonuyla beraber dijitalleşme ve inovasyon alanında da öncü projeler geliştirerek sürekli değişen dünyada hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltmeye devam ediyor.