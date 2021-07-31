Turkish Cargo Türk gül ürünlerini dünyanın dört bir yanına taşıyor

Dünyanın gül bahçesi olarak kabul gören Isparta ve Göller Yöresinde; Mayıs ve Haziran aylarında toplanan güller, özel işlemlerden geçirilerek gül yağı, gül konkreti ve gülsuyu ürünlerine dönüştürülüyor. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Türkiye, elverişli iklim koşullarıyla, kalite bakımından birinci sınıf güllerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor. Parfüm ve esans endüstrisinin vazgeçilmez ham maddesi olarak değerlendirilen endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 Milyon Euro’luk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3’te 1’ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı ihracatının yüzde 75’ini hava kargo ile gerçekleştiriyor.

Olmazsa olmazı

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, ‘’Misyonumuz; milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde gül üretiminin geliştirilmesi, lojistik, sanayii altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu gül yağı, gül konkreti, gül suyu ve kozmetik ürünler üreterek gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, uzun raf ömrü, parfüm ve esans endüstrisinin kullanım alanındaki geniş yelpazesiyle öne çıkan bu ürünler bizim topraklarımızda yetişiyor. Dünyadaki parfüm ve kozmetik sektörünün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. 1954’ten bugüne kadar başarıya ulaşmamızdaki en önemli etmenlerin başında Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti gelmektedir. Bunun yanı sıra Turkish Cargo’nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor’’ dedi.

Geniş uçuş ağı

Turkish Cargo, üreticiye sunduğu imkânlarla Türk gül ürünlerinin hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geniş uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de rahatlıkla cevap veren Turkish Cargo, ülke ekonomisine katkısını ihracatçıya özel kampanya ve indirimleriyle artırarak sürdürüyor.

‘Ülkemizin emeğini gururla taşıyoruz’

Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat ve ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, “Ülkemizin Emeğini #GururlaTaşıyoruz” projesi kapsamında yayınladığı tanıtım filmleri ile ülkemiz ihracatçılarıyla olan işbirliğini anlatıyor. Milli marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanıtım filmi projesi ile ülke ihracatçısına sağladığı benzersiz pazar erişimi imkânlarının azami ölçüde değerlendirilmesi, hava kargonun efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanılacağının daha yakından anlatılmasını amaçlıyor.