Turkish Cargo Münih’i uçuş ağına ekledi

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) markası Turkish Cargo, uçuş yaptığı destinasyonlara Münih’i de ekledi. THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen “Uçuş ağımıza ilave ettiğimiz yeni destinasyonla birinci sınıf iş merkezi olan Münih’in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunuyoruz. Ayrıca pazarın lider ihracatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve güvenilir bir iş birliği sunuyoruz” dedi.

Kalkınmaya katkı sunuyor

Özen, “Turkish Cargo olarak yaptığımız taşımaların yanı sıra ürettiğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığımız sektörler ve oluşturduğumuz büyük lojistik ekosistemle bir yandan ülkemizin kalkınmasında diğer yandan da küresel ticaretin rekabet gücünün arttırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini de kullandı. Almanya’nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih’te otomotiv, elektronik, medikal gibi sektörlerin pazar liderleri yer alıyor. Turkish Cargo, IST-MUC-IST kargo seferlerinde Airbus A330F tipi geniş gövde uçaklarıyla bölgede bulunan şirketlere ve lojistik hizmet sağlayıcılarına hem güvenilir hem hızlı hem de direkt hizmet sunmayı hedefliyor. Avrupa ve Ortadoğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kıtaları bağlıyor

Kıtaları birbirine bağlayan Turkish Cargo, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip. Marka, 25’i direkt kargo olan 363 uçaktan oluşan filosuyla global iş süreçlerini yürütmeye devam ediyor. Altyapısı, filosu, operasyonel kabiliyetleri ve alanında uzman ekipleriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olmayı planlayan Turkish Cargo, gerek dijitalleşme gerekse inovasyon alanında öncü projeler geliştiriyor. Dönüşen dünyada hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltiyor