  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB ülkesinden aşı için flaş Türkiye kararı!
Kabus geri döndü! Kene paniği
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Hayvanseverlerden İBB'ye pankartlı tepki: Kime verdiniz!
Ekonomi Turkish Cargo Münih’i uçuş ağına ekledi
Ekonomi

Turkish Cargo Münih’i uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları’nın (THY) markası Turkish Cargo uçuş ağını güçlendiriyor. Marka, Frankfurt’un ardından Almanya’nın ekonomi metropolü olan Münih’e de kargo uçuşu yapmaya başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:39:00 -
Turkish Cargo Münih’i uçuş ağına ekledi

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) markası Turkish Cargo, uçuş yaptığı destinasyonlara Münih’i de ekledi. THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen “Uçuş ağımıza ilave ettiğimiz yeni destinasyonla birinci sınıf iş merkezi olan Münih’in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunuyoruz. Ayrıca pazarın lider ihracatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve güvenilir bir iş birliği sunuyoruz” dedi.

Kalkınmaya katkı sunuyor

Özen, “Turkish Cargo olarak yaptığımız taşımaların yanı sıra ürettiğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığımız sektörler ve oluşturduğumuz büyük lojistik ekosistemle bir yandan ülkemizin kalkınmasında diğer yandan da küresel ticaretin rekabet gücünün arttırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini de kullandı. Almanya’nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih’te otomotiv, elektronik, medikal gibi sektörlerin pazar liderleri yer alıyor. Turkish Cargo, IST-MUC-IST kargo seferlerinde Airbus A330F tipi geniş gövde uçaklarıyla bölgede bulunan şirketlere ve lojistik hizmet sağlayıcılarına hem güvenilir hem hızlı hem de direkt hizmet sunmayı hedefliyor. Avrupa ve Ortadoğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kıtaları bağlıyor

Kıtaları birbirine bağlayan Turkish Cargo, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip. Marka, 25’i direkt kargo olan 363 uçaktan oluşan filosuyla global iş süreçlerini yürütmeye devam ediyor. Altyapısı, filosu, operasyonel kabiliyetleri ve alanında uzman ekipleriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olmayı planlayan Turkish Cargo, gerek dijitalleşme gerekse inovasyon alanında öncü projeler geliştiriyor. Dönüşen dünyada hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Bu sene direkt olsun' dedik
Spor

Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Bu sene direkt olsun' dedik

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, "Play-off oynar m..
Silah ticareti operasyonu! Binlerce füze ve tüfeğe el konuldu
Dünya

Silah ticareti operasyonu! Binlerce füze ve tüfeğe el konuldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına bağlı 5’inci Filo, Umman Denizi’nde düzenlediği operasyon ile yasa dışı silah sevkiyatına darb..
Kasım Süleyman suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı
Gündem

Kasım Süleyman suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı

ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastta İsrail'in kilit rol oynadığı ABD'li asker tarafından ifşa edi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay