  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve S. Arabistan arasında kritik temas
Fırat Aydınus veda ediyor
Nijerya'da ölü sayısı 28 oldu
Almanya'nın İsrail tavrı tepki çekti
Ekonomi Turkish Cargo Münih uçuşlarına başladı
Ekonomi

Turkish Cargo Münih uçuşlarına başladı

Turkish Cargo, Frankfurt’tan sonra Almanya’nın ekonomi metropolü Münih’i de direkt kargo uçuşu yaptığı destinasyonların arasına ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:40:00 -
Turkish Cargo Münih uçuşlarına başladı

Almanya’nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih, otomotiv, elektronik, medikal ve biyoteknoloji gibi sektörlerin pazar liderlerine ev sahipliği yapıyor. Turkish Cargo, “ISTMUC-IST” kargo seferlerinde “Airbus A330 F” tipi geniş gövde kargo uçakları ile bölgede bulunan şirketlere ve lojistik hizmet sağlayıcılarına sunduğu güvenilir, hızlı ve direkt hava taşımacılığı ile Avrupa ve Orta Doğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor. Turkish Cargo, dün 17.25’te İstanbul’dan Münih’e, 21.20’de Münih’ten İstanbul’a 2 sefer düzenledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
Gündem

Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İngiltere'den bir açıklama geldi. İngilt..
Kadirov'dan İsrail açıklaması
Dünya

Kadirov'dan İsrail açıklaması

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Medya

Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu

TRT’nin Masumlar Apartmanı dizisi 33. yeni bölümüyle heyecanla beklenirken ayrıntılar da geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay