Turkish Cargo Münih uçuşlarına başladı
Turkish Cargo, Frankfurt’tan sonra Almanya’nın ekonomi metropolü Münih’i de direkt kargo uçuşu yaptığı destinasyonların arasına ekledi.
Almanya’nın teknoloji başkenti kabul edilen Münih, otomotiv, elektronik, medikal ve biyoteknoloji gibi sektörlerin pazar liderlerine ev sahipliği yapıyor. Turkish Cargo, “ISTMUC-IST” kargo seferlerinde “Airbus A330 F” tipi geniş gövde kargo uçakları ile bölgede bulunan şirketlere ve lojistik hizmet sağlayıcılarına sunduğu güvenilir, hızlı ve direkt hava taşımacılığı ile Avrupa ve Orta Doğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünü güçlendirmeyi hedefliyor. Turkish Cargo, dün 17.25’te İstanbul’dan Münih’e, 21.20’de Münih’ten İstanbul’a 2 sefer düzenledi.