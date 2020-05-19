Turkish Cargo İzmir’den seferlerine başlıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, koronavirüs süresince Turkish Cargo’nun ihracatçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sefer sayısını artırarak Türkiye’nin üretici ve ihracatı için çözüm ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

İlk sefer 28 Mayıs’ta

Turkish Cargo Bölge Müdürü Faik Deniz, 28 Mayıs’ta her gün bir uçak olacak şekilde İzmir’e sefer planlandığını açıkladı. Deniz, ”Geniş gövde olursa buradan İstanbul’a 30 tona yakın gönderi yapabileceğiz. Bu da kapasite ihtiyacını bir nebze rahatlatacaktır. Hassas ürünler olduğu için kapasite için önceliğini yaş meyve sebzeye vereceğiz” dedi.

THY’nin tarihi uçuşu bugün

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Samsun’a düzenlediği ve “TK1919” sefer sayısı ile icra edilecek tarihi uçuş bugün gerçekleştiriliyor. THY’nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, “www.tarihiyolculuk.com” adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu. Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada “#TarihiYolculuk ve #TK1919” etiketleriyle paylaştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “#TarihiYolculuk’ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye’ye yer var” dedi.