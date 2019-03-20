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Turkish Cargo, ilk uçuşuyla İstanbul Havalimanı’nda

Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na direkt olarak ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:24
Turkish Cargo, ilk uçuşuyla İstanbul Havalimanı’nda

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na direkt olarak ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi. “Boeing 777F” tipi kargo uçağıyla Şanghay-Bişkek-İstanbul rotasında icra ettiği uçuşla yeni evine ilk kargo seferini gerçekleştiren Turkish Cargo, İstanbul-Aşkabat-Dhaka hattında yaptığı taşıma ile de İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşunu başarılı bir şekilde icra etti.

300 destinasyona kargo hizmeti

Atatürk Havalimanı’na gelen Amsterdam, Paris, Guangzhou ve Nairobi çıkışlı transit kargolar, tüm planlaması en ince ayrıntısına kadar yapılmış olan “dual hub tır” taşımalarıyla, İstanbul Havalimanı’na sevk edilerek “TK 6472” seferi ile Aşkabat ve Dhaka’ya taşındı.

THY’nin 336 uçaktan oluşan filosunda bulunan yolcu uçaklarının kargo kapasitesine ek olarak 23 kargo uçağıyla direkt olarak kargo seferleri düzenleyen Turkish Cargo, dünyada 85’i direkt kargo noktası olan 300’den fazla destinasyona hava kargo hizmeti veriyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:24
  1. Turkish Cargo
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Boeing 777F
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  5. Atatürk Havalimanı
  6. THY

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