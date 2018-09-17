Turkish Cargo, ekimde Mexico City’ye de uçacak

Turkish Cargo’nun Latin Amerika’da 8’inci, Amerika Kıtası’nda ise 19’uncu uçuş noktası olacak Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300’den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak. Turkish Cargo, ticaret ağıyla Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir ticari köprü vazifesi gören Mexico City ile birlikte hem Latin Amerika’da hem de Amerika Kıtası’ndaki arzını artırmayı hedefliyor.