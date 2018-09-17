Turkish Cargo, ekimde Mexico City’ye de uçacak
Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, 3 Ekim’den itibaren Meksika’nın başkenti Mexico City’ye hava kargo seferleri başlatıyor. Mexico City, Turkish Cargo’nun kargo uçuşu yaptığı 85’inci uçuş noktası olacak.17 Eylül 2018 Pazartesi 10:04
Turkish Cargo’nun Latin Amerika’da 8’inci, Amerika Kıtası’nda ise 19’uncu uçuş noktası olacak Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300’den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak. Turkish Cargo, ticaret ağıyla Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir ticari köprü vazifesi gören Mexico City ile birlikte hem Latin Amerika’da hem de Amerika Kıtası’ndaki arzını artırmayı hedefliyor.
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