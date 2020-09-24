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Aktüel Turkish Cargo, dört yeni yapay zeka robotunu tanıttı
Aktüel

Turkish Cargo, dört yeni yapay zeka robotunu tanıttı

Yazılım robotları "Alpha, Bravo, Charlie ve Delta" ile çalışan verimliliğini ve çalışma hızını artırıp zamandan tasarruf sağlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:56:06 -
Turkish Cargo, dört yeni yapay zeka robotunu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Turkish Cargo, iş kalitesini artıracak ve çalışanların katma değeri yüksek olan süreçlere odaklanmasını sağlayacak dört yeni yapay zeka robotunu tanıttı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iş süreçlerini dijitalleştiren Turkish Cargo, inovatif teknolojilerden faydalanıyor.

Şirket, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine yeni kolaylıklar sunan yazılım robotları ile geleceğe yolcuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Teknoloji yatırımlarına devam eden Turkish Cargo, Robotik Otomasyon Süreçlerini (RPA) en iyi şekilde iş süreçlerine entegre ederek hayata geçirdiği yazılım robotları "Alpha, Bravo, Charlie ve Delta" ile çalışan verimliliğini ve çalışma hızını artırıp zamandan tasarruf sağlarken iş süreçlerindeki hata oranını ve maliyetleri de düşürüyor.

Hava kargo süreçlerine dahil edilen robotik iş gücünün ilk fazında "Bravo" ücret süreçlerinden, "Charlie" posta işlemlerinden, "Delta" kargo rezervasyonundan sorumlu olacak. "Alpha" ise diğer robotların yönetimini ve yapılandırmasını sağlayan şef olacak.

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’nda yapımı devam eden dijital donanımlı tesisi "SmartIST’te yürüteceği iş süreçlerinde, modern teknolojiyi kullanarak yıllık 4 milyon ton kargoyu taşıma kapasitesine sahip olacak. "SmartIST" endüstri 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşmiş süreçler ağırlıklı olarak tasarlanıyor.




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