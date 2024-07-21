Türkeş kardeşler sosyal medyada kavgaya tutuştu

Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyip, babası Alparslan Türkel'in de 7 yıl hapiste kaldığını hatırlatan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'e kardeşi İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş sosyal medyada sert tepki gösterdi. Ayyüce Türkeş, "Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala'yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir." ifadelerini kullandı. Tuğrul Türkeş ise, "Meseleyi ailevi ve başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir." yanıtını verdi.

TUĞRUL TÜRKEŞ İLE AYYÜCE TÜRKEŞ ARASINDA "OSMAN KAVALA" TARTIŞMASI

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile kardeşi İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayyüce Türkşe Taş arasında sosyal medyada "Osman Kavala" tartışması yaşandı. Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyip, "Hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum. 16 sayfalık dilekçeyi 1 saatte okudum. Savcı yarım saatte mütalaa vermiş. 7 yıldır içeride, 7 gün beklerdi." diyen Tuğrul Türkeş'e kardeşi Ayyüce Türkeş zehir zemberek sözlerle yüklendi.

AYYÜCE TÜRKEŞ: ARTIK BAŞBUĞ'UN RUHUNU RAHAT BIRAKIN

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Alparslan Türkeş ile Osman Kavala'yı kimsenin aynı kefeye koyamayacağını söyleyen Ayyüce Türkeş, şu ifadeleri kullandı: "Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti'ne Türk Devleti'ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. Vefatının üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen sırf O'nun bıraktığı miras ile ama maalesef O'nu anlamadan; temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler artık Başbuğ'un ruhunu rahat bırakın.. Her türlü siyasetinizi, pazarlığınızı kendi adınıza yapın..

"BAĞBUĞ TÜRKEŞ İLE KAVALA'YI AYNI KEFEYE KOYMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Başbuğ Türkeş, eline kan bulaşanların/ruhunda hainlik ve bölücülük olanların ağzının sakızı değildir. Başbuğ Türkeş'ten öğrenilen "Milliyetçilik" de ne oturduğun koltuğun gücü ile sağa sola X hesabından saldırarak yapılır ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır. Hele hele ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken BAŞBUĞ TÜRKEŞ ile Osman Kavala'yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek..

"TÜRKEŞ KENDİ EVLADI DAHİL KİMSEYE BEDEL ÖDETMEDİ"

Ayrıca, Başbuğ Türkeş'in hatıralarını merak edenler; Başbuğ'un kendi anlatıp yazdırdığı Şahinler Dansı'nı okuyabilir. Başbuğ Türkeş, oğlunun düğününü hapiste olduğu için değil; oğlu babası hapisteyken düğün yaptığı için görememiştir. Şunu da vurgulamak isterim ki Başbuğ Türkeş kendi evladı dahil hiç kimseye bedel ödetmemiştir; her türlü bedeli kendi ödemiş ve arkasında çok büyük gurur verici bir manevi miras bırakmıştır.

Bedel ödediği olarak söylediğiniz şeylere de kendi hiçbir zaman bedel ödemek olarak bakmamış ve bir gün bile şikayet etmemiştir. Yaşadığı her şeyi büyük Türk Milleti'ne hizmet olarak gördü o yüzden hiç yılmadı/yıkılmadı. Büyük Türk Milleti'nin gönlüne girerek ölümsüzlüğü kazandı. Ruhu şad mekanı cennet olsun.."

TUĞRUL TÜRKEŞ: HİÇBİR KONUŞMAMDA RAHMETLİ TÜRKEŞ'E ATIF YAPMADIM

Tuğrul Türkeş de sosyal medya hesabından, "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla paylaşımda bulundu. Şair Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle başlayan paylaşımda Tuğrul Türkeş, şu ifadeleri kullandı: "Benim sosyal medyada paylaştığım mesajlarım ve yapılan söyleşi akabinde gelen sitem, eleştiri ve karşıt düşüncelere yönelik bir yorum beklendiği açıktır. Ben hiçbir yazımda ve/veya konuşmamda Rahmetli Türkeş'e atıf veya alıntı yapmadım, yapmam. Bunlar, olmayan konularda fikir yürütmek istiyorlar. Konu beni veya aileyi ilgilendiren bir konu değildir.

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi mesele; Türkiye ve uluslararası arenada yaşananlar ve bunların nasıl çözüleceğini öngörerek hamle yapmaktır. Konuyu bu ana hedefinden çıkartıp meseleyi ailevi ve/veya başka mecralarda tartışmaya kalkmak işin özüne zarar verir. Bu nedenle bunu asla yapmayacağım.

"BEN 3 AY ÖN CE SORDUĞUM SORULARA CEVAP ARIYORUM"

Ben hala yaklaşık 3 ay önce sorduğum sorulara ve devamındaki ilave sorularıma cevap arıyorum. Ben TBMM çatısı altında görev yapan 593 milletvekilinden birisiyim. Umarım ve dilerim ki diğer 592 arkadaşımı da beni takip, kontrol ve denetlediğiniz gibi takip ediyorsunuzdur."

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