Türkerler Holding’den 664 milyon dolarlık yatırım

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker de Manisa Alaşehir’de toplam yatırım bedeli 664 milyon doları bulacak yeni jeotermal enerji santralleri (JES) kurmaya hazırlandıklarını belirtti.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Şimdiye kadar Manisa Alaşehir’de jeotermal enerjiye 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Türker, bölgede jeotermal enerji yatırımlarının süreceğini vurguladı. Türker, şunları kaydetti: “JES 3 santrali yapımından sonra sırasıyla JES 4, 5, 6, 7 ve 8 yatırımlarını da tamamlayarak toplam 248 megavatlık kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz. Bu yeni santrallerin toplam yatırım tutarı 664 milyon dolar seviyesinde olacak.

1 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Tüm bu santraller devreye girdikten sonra yıllık enerji üretim hacmi 1,8 milyar kilovatsaate ulaşacak ve bölge bir jeotermal enerji üssü haline gelecek. Tüm bu yatırımlarımızla bölgeye toplamda bir milyar dolar değerinde katkı sağlamış olacağız.”