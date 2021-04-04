Türker Ertürk'ün terörist Mihraç Ural ile fotoğrafı ortaya çıktı!

104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan darbe bildirisi yoğun tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.

Hükümet başta olmak üzere birçok kesim açıklamalar yaparak bu çıkışa tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak darbesever amirallerin umutlarını suyu düşürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiride imzası bulunan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Darbe bildirisini pişkince savunmayı sürdürüyorlar!

Öte yandan bu darbe bildirisi karşısında aralarında CHP’nin de olduğu bazı siyasi partilerin suskunluğu dikkat çekiyor. CHP halen lehte veya aleyhte bir açıklama yapmadı ancak İYİ Parti isimli siyasi oluşumun destek açıklamasında bulunmaya cesaret etmesi doğrusu çok cüretkar bir çıkış oldu.

Öte yandan bu darbe bildirisine açıkça destek verenler sadece İYİ Parti isimli oluşumdan da ibaret değil. Tepkinin yoğunluğu ve savcılıkça soruşturma başlatıldığının açıklanması üzerine paniğe kapılan darbesever amiraller ve destekçileri sosyal medyada pişkince kendilerini savunmaya başladı. Ülke gündemine bomba gibi düşen ve kamuoyunun huzurunu kaçıran bu girişimin içerdiği tehdit görmezlikten gelinerek “ifade özgürlüğü” gibi kalıplar kapsamında değerlendirilip savunulması “pişkinliğin bu kadarına da pes” dedirtecek cinsten. Bildirinin imzacıları arasında olan Emekli Amiral Türker Ertürk’ün Twitter’daki paylaşımı bu bağlamda dikkat çekici.

Darbesever amiraller bu cüretkar bildiriyi yayımlarken motivasyon kaynakları neler, hangi kliğin adamları vb. sorular anlaşılan bir süre daha belirsizliğini koruyacak. Bununla birlikte hem darbe bildirisindeki imzası hem de sonrasında bunu pişkince savunan paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Emekli Amiral Türker Ertürk ismi, üzerinde biraz durulmayı gerektiriyor.

Mavi vatan diye türkü söyleyip şebbihalık yapan tipler

Emekli Amiral Türker Ertürk, ırkçı Kemalist eğilimleriyle bilinen bir tip. Bir yandan “Mavi Vatan” diye türkü söyleyip diğer yandan şebbihalık yapmaktan kaçınmayanlardan…

Hele bir de Mihraç Ural ile yan yana geldiği bir fotoğraf karesi var ki bunun mutlaka soruşturulması lazım.

Ayrıca Mihraç Ural gibi Şebbiha katillerle yan yana gelen aynı Türker Ertürk'ün PYD/YPG'yi de sahiplenici yaklaşımlara sahip olması şaşırtıcı değil.

Bilindiği gibi DHKP/C’nin Acilciler grubunun lideri olarak Suriye intifadasının başlangıcından bu yana Beşşar Esed despotunun tetikçiliğini yapan Mihraç Ural, eli şuana kadar Suriye’de yüzlerce binlerce masumun kanına bulaşmış bir katil. Sadece bu kadar da değil. Aynı Mihraç Ural ve çetesi Türkiye insanına yönelik diğer birçok suçun yanı sıra onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı vahşetinin de baş tetikçisi. Ve bu tetikçinin Emekli Amiral Türker Ertürk ile aynı karede bulunduğu fotoğrafı ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla muhtemelen tarihe “104 Amiral bildirisi” olarak geçecek olan bu darbe çığırtkanlığının arkasındaki isimlerin kimliği ile alakalı olarak başlatılan soruşturma derinleştirilerek sürdürülürken Mihraç Ural- Türker Ertürk ilişkisini de kapsaması gerekiyor.

Kaynak: Haksöz Haber