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Siyaset Türker Ertürk'ten yeni skandal! "Darbenin altyapısı oluşturuluyor"
Siyaset

Türker Ertürk'ten yeni skandal! "Darbenin altyapısı oluşturuluyor"

Daha önce, "Erdoğan gitmezse Türk halkı cezalandırılacak" diyerek tepki çeken eski asker Türker Ertürk, şimdi de hükümetin kasıtlı şekilde ekonomiye zarar verdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:51:00 -

AK Parti hükümetine aba altından sopa gösteren sözde bildiriye imza atan 104 emekli askerden biri olan Türker Ertürk geçtiğimiz aylarda, "Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak." demiş ve Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımın kanıtı niteliğindeki sözleriyle tepki çekmişti.

Ertürk, bu kez Sedef Kabaş'ın sunduğu programda rezil ifadeler kullandı.

AK Parti hükümetini hedef alan Ertürk, “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ deyip, ülke ekonomisini bile bile çökertiyorlar… Bir DARBE’nin altyapısını hazırlıyorlar" dedi.

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Yorumlar

Trakya

Sen fetocusun dimi, hain ler ş…sizler ler
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Trakya

Be kadın seninde ……. anlarsın
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