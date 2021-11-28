Türker Ertürk aylar önce itiraf etmiş! "Türkiye'ye ekonomik saldırı yok" diyenler izlesin

Terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği destekle bilinen ve geçtiğimiz aylarda hükümete aba altından sopa gösteren bildiriye imza atan 104 emekli askerden biri olan Türker Ertürk yaptığı skandal açıklamada AK Parti iktidarını devirememeleri halinde uluslararası girişimlerin yapılacağını iddia etmiş ve şunları söylemişti:

"Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak."

ABD yanlısı tutumuyla bilinen Türker Ertürk'ün sözleri, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımın kanıtı olarak yorumlandı.