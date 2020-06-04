  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkeli’nin su sorunu çözülüyor

Sinop’un Türkeli ilçesinin su probleminin kökten çözümü için yürütülen çalışma kapsamında Gölet Yapım Proje ihalesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:56:59 -
Türkeli’nin su sorunu çözülüyor

Sinop’un Türkeli ilçesinin su probleminin kökten çözümü için yürütülen çalışma kapsamında Gölet Yapım Proje ihalesi yapıldı.


Mevcut sistemi rehabilite ederek su kalitesi ile ilgili var olan sıkıntıyı en aza indirdiklerini belirten Belediye Başkanı Veysel Şahin, "İlçemizin su problemini 3 aşamalı bir strateji ile çözüme kavuşturacağız. 1. aşama; uzun yıllardır deforme olmuş şebeke altyapısının değişmesidir. Mevcut alt yapı sürekli problem çıkaran, çürümüş bir şebeke alt yapısından ibaret. Yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 2. aşama; mevcut doğal kaynaklarımızla birlikte sondaj ve kuyu çalışmaları ile suyumuzun miktarını ve kalitesini artırmak olacak. Bununla ilgili de kısa zamanda sonuç verecek ve normal şartlarda Türkelimizin kaliteli su ihtiyacını karşılayacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. 3. aşama ise uzun vadede Türkelimizin su kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla yapmayı planladığımız gölet projesidir. Bununla ilgili de uzun zamandır yaptığımız ön etüt çalışmalarında sona geldik ve 03 Haziran tarihinde yaptığımız proje ihalesi ile de önemli bir adımı atmış olduk" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı