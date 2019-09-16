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Türkeli’nin köylerinde asfalt çalışmaları sürüyor

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal, Türkeli ilçe genelindeki grup yolu ve köy yollarında 16 kilometrelik asfalt çalışmalarının devam ettiğini, aynı zamanda beton yol programının da sürdüğünü söyledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:59
Türkeli’nin köylerinde asfalt çalışmaları sürüyor

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal, Türkeli ilçe genelindeki grup yolu ve köy yollarında 16 kilometrelik asfalt çalışmalarının devam ettiğini, aynı zamanda beton yol programının da sürdüğünü söyledi.


Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde 2019 yılı 1. kat asfalt programında yer alan Türkeli ilçesine bağlı Keş köyü, Taçahmet, Taşgüney ve Ayancık Yenigüler köyleri grup yolunun 5,8 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlandığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, 1,3 kilometrelik Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi asfalt programının devam ettiğini, 11 kilometrelik Düzler, Hamamlı, Yeşiloba, Satı, Gökçealan ve Çatak grup yolunda ise 2. kat asfalt çalışması yapımı öncesi yolun alt yapı hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.


Ünal, asfalt programının yanı sıra, bazı köylerde de 3 kilometre beton yol programının devam edildiğine dikkat çekerek, "Sinop Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş ve İl Başkanımız Uğur Giresun’un destekleriyle ilçemiz köylerindeki hizmetlerimizi sürdürüyor, çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Türkeli kabuğunu kıracak dediğimizde bizlere inanarak ve güvenerek destek olan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:59
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