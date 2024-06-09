Türkeli'de samuray arısı doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mücadelesi için yoğun çaba sarf ettiği, geniş alanlarda tarımsal ürün kaybına yol açan Kahverengi Kokarca (Halyomorpha Halys) zararlısına karşı Türkeli ilçesindeki fındık bahçelerine Türkeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce samuray arısı (Trissolcus Japonicus) salımı gerçekleştirildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde üretilen ve Kahverengi Kokarca yumurtalarını tahrip ederek zararlının biyolojik mücadelesinde kullanılan bir parazitoid olan samuray arıları, ilçenin Düz köyü ve Gencek köyünde bulunan fındık bahçelerine salındı.

Samuray arıların salım işlemi Türkeli Tarım ve Orman İlçe Müdüresi Mediha Elmas, Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, çiftçiler ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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