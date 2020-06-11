  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Türkeli’de otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Sinop’un Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi’nde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:53:19 -
Türkeli’de otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Sinop’un Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi’nde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Tümerkan Mahallesi’nde park halindeki bir aracın motoruna giren yavru kedi Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı