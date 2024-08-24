Türkçülük kılıflı İsrail propagandası! Bunlar Türkiye için çok büyük bir kara leke

Star yazarı Yakup Köse, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına Türkiye'den destek veren kişilere sert eleştirilerde bulundu. Köse, İsrail ordusuna katılan Türk vatandaşlarının Türkiye için büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtti. Çifte vatandaşlıkla terör ordusuna katılanların vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyleyen Köse, Türkiye'de İsrail propagandasına karşı yasal tedbirler alınması çağrısında bulundu. İşte Yakup Köse'nin yazısı:

"Terör devleti İsrail'in yağdırdığı bombalarla başı kopan bebek görüntülerine bakmakta zorlanırken aslında en çok zoruma giden ise: Bu katliamlara Türkiye'den de katılanlar var.

Bu terör unsurları sosyal medya üzerinden icra ettikleri vahşeti överlerken bizlerle de alay ediyorlar. Psikolojik harbin her çeşidini yapıyorlar.

Hem Türk hem İsrail pasaportu taşıyanların bir kısmı şu an terör ordusunda Filistinlileri katlediyor. Medyada çıkan haberlerde bu "bir kısmın" sayısı 4000'i buluyor. Oldukça yüksek bir rakam. Hazır mevzu açılmışken, HÜDA-Par'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğu kanun teklifini de hatırlatayım. TBMM'de gündeme alınan kanun teklifinde, Türkiye-İsrail çifte vatandaşı olan kişilerin İsrail ordusuna katılarak savaş suçu işlediği ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması, mal varlıklarına el konulması yer alıyor.

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Maalesef kanun görüşülemeden TBMM tatile girdi. TBMM nasıl ki Mahmut Abbas ve Can Atalay için olağanüstü toplandıysa HÜDA-Par'ın mezkûr kanun teklifi için de toplanabilir. Devlet çapında işlenen terör ve soykırıma gönüllü iştirak edenler var ve ne yazık ki bunların bazıları Türk pasaportu taşıyorlar. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti için çok büyük bir kara lekedir. HÜDA-Par'ın kanun teklifi ivedilikle kanunlaşıp terör unsurlarının ülkemizle ilişkisini kesmeliyiz. Adalet, insanlık ve hukuk bunu gerektirir.

Türkiye'de terör devleti İsrail'i çeşitli sâiklerle destekleyenler var. Bunların ortak noktası İslâm düşmanlığıdır. Ellerine imkân geçse İsrail'in yaptığı vahşetin aynısını Müslüman Anadolu halkına uygulamaktan imtinâ etmeyecekler. İsrail'i desteklerken ağızlarının suyunun akmaları sebebi de bir gün o bekledikleri imkânın ellerine geçeceği hayalidir. Bugün İsrail terörüne iştirak etmek için Türkiye'den koşa koşa giden çift kimlikliler (Türkiye/İsrail) Anadolu için nasıl tehditse bu özneler de aynı şekilde tehdittir.

Medyanın her çeşidinde İsrail güzellemesi yapanlar veya açıktan İsrail güzellemesi yapamayıp Arap düşmanlığı üzerinden dolaylı olarak İsrail'in Filistin'deki terörünü haklı gösterenlere karşı da tedbir alınmalıdır.

Avrupa'daki "Antisemitizm" yasaları İsrail'e karşı en masum eleştiriyi bile yasaklıyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, yaklaşık 1 yıldır İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterip sokağa çıkanlara sert müdahale ediliyor ve tutuklanıyorlar. Daha önce de yazmıştım, bizde de "Siyonizm" yasası çıkartılıp Türkiye'de İsrail propagandası yasaklanmalıdır.

Son zamanlarda, özellikle sosyal medyada ırkçı gruplar İsrail propagandasını çoğalttılar. Bir yandan kendilerini Türk milliyetçisi gösterip diğer yandan İsrail propagandası yapıyorlar. Mevzu İslâm düşmanlığı olunca İsrail yalaması da olurlar ABD yalaması da olurlar ama sorsanız Türkçüler!

Gençleri de Türkçülük üzerinden kandırıp İsrail askeri yapıyorlar. Bunun önünü kesici bir kanun acilen yapılmalı ve Ekim ayı beklenmemeli."