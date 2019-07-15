Turkcell’in güvenlik çözümleri Ukrayna’ya örnek oldu

Siber güvenlik alanında geliştirdiği çözüm ve uygulamalar ile kurumlara da hizmet veren Turkcell’in bu alandaki çalışmaları yurt dışında ilgi görmeye devam ederken, bu çerçevede Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell’in Maltepe’deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn’in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş, “Özel uzman ekipler ile 7/24 esasına göre çalışan merkezlerimiz şirketlerin ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor” dedi.