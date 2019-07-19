Turkcell’in desteği ile 1836 saatte 2,3 milyon satır kod yazıp 203 proje fikri geliştirdiler

Turkcell’in “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi”, uluslararası platformlarda örnek iş modeli olarak gösteriliyor. Dijital operatör Turkcell, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nınBusiness Call to Action (BCtA) ağına katıldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu projenin Türkiye’deki diğer şirketler için bir hizmet modeli haline gelmesini umduklarını belirtti. Erkan, şöyle konuştu:

“Telekomünikasyon sektörünün dijital geleceğini inşa etmek için kapsayıcı istihdamı teşvik etmenin önemini biliyoruz. Turkcell’de kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek için pek çok uygulama hayata geçiriyoruz. Bu alanda Türkiye’deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar projemizle onlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularında rehberlik ediyoruz. Bu kadınların bazılarını diledikleri yerde diledikleri zaman çalışabilecekleri bir iş modeli kurgulayarak son kullanıcı test uzmanı olarak işe alıyoruz. Kadınların evde veya okulda önde gelen teknoloji şirketleri için çalışabilecekleri yeni bir iş ekosistemi ortaya çıkarılmasına öncülük ediyoruz.”