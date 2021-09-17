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Teknoloji Turkcell’in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı
Teknoloji

Turkcell’in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı

Turkcell’in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye’de ilk kez şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 17:54:00 -
Turkcell’in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirtti. Sezgin, “Mobil şebekelerden sunulan servisler, gündelik hayatımızı kolaylaştıracak şekilde gelişiyor ve çeşitleniyor. Bu kapsamda uygulamaya sunduğumuz hücresel nesnelerin interneti teknolojileri, sağladıkları geniş alanda kapsama ve pil tüketimi avantajları ile makine haberleşmesinin, önceki teknolojilere göre çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Küresel salgın süreciyle birlikte hayatımızda pek çok şey değişti. Mikro mobilite, giyilebilir cihazlar, sağlık verilerinin uzaktan anlık kontrolü ve siparişlerin temassız teslimatı gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz LTE-M teknolojisi sayesinde hızla değişen dünyada kullanıcıların ihtiyaçlarını çok daha verimli şekilde karşılayabileceğiz. Ayrıca 5G’ye giden yolda LTE-M teknolojisi, uzun yıllar hayatın birçok alanında nesnelerin haberleşmesi için kullanılarak insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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