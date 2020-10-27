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Aktüel Turkcell'in 29 Ekim için hazırladığı reklam filmi yayında
Aktüel

Turkcell'in 29 Ekim için hazırladığı reklam filmi yayında

Reklam filminde, Cumhuriyet değerlerini isimlerinde taşıyan Gazi, Mustafa, Kemal, İlke, Ülkü, Zafer, İstiklal ve Cumhuriyet gibi isimlere sahip olan gerçek kişilere yer verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:55:59 -
Turkcell'in 29 Ekim için hazırladığı reklam filmi yayında

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı yeni reklam filminde, Cumhuriyet değerlerini isimlerinde taşıyanlara yer verdi.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı yeni reklam filmi yayınlandı.

Filmde, "Cumhuriyeti öyle sevdik ki, değerlerini kimimiz adımızda ama hepimiz kalbimizde taşıyoruz" teması işleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından, farklı meslek ve yaş gruplarından kişilerin görüntülerinin olduğu reklam filminde, Gazi, Mustafa, Kemal, İlke, Ülkü, Zafer, İstiklal ve Cumhuriyet gibi isimlere sahip olan gerçek kişilere yer verildi.

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