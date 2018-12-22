0553 313 94 23

Turkcell’in 19 uygulaması ‘turkiyeninuygulamalari.com’da

BiP, fizy, lifebox, Upcall ve Paycell gibi Turkcell'in geliştirdiği yerli ve milli teknolojiler, bundan böyle www.turkiyeninuygulamalari.com adresinden indirilebilecek.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:08
Turkcell’in 19 uygulaması ‘turkiyeninuygulamalari.com’da

Turkcell geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri şimdide de tek adresten kullanıcılarıyla buluşturuyor. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya da ihraç edilen BiP, fizy, lifebox, Upcall ve Paycell gibi toplam 19 dijital uygulamanın tamamı bundan böyle www.turkiyeninuygulamalari.com adresinden indirilebilecek.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijital ürünlerimiz sadece ülkemizde değil başlattığımız dijital ihracat hamlemiz sayesinde artık yurtdışında da kullanılıyor. Geldiğimiz nokta sadece Turkcell için değil ülkemiz için de bir gurur vesilesi. Dijital ihracatla ülkemizin bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz ve tüm uygulamalarımıza tek adresten kolayca erişimini sağlayacak” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:08
  1. Turkcell
  2. Türk mühendisler
  3. BiP
  4. fizy
  5. lifebox
  6. Upcall
  7. Paycell
  8. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."
    1. Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege’de,..
    3. Türk Telekom'da ortaklık yapısı değişti
    4. Bt anjiyo nedir?
    5. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası
    6. Köye inen kurt sürüsü, 2 köpeği..
    7. Mağarada sıkıştırılan teröristler..
    8. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk..
    9. İçişleri açıkladı! 8 bin 289 araç,..
    10. Benzin ve motorine indirim yolda
    11. Lakers, LeBron James'le kazandı
    12. Muhammed bin Selman ile idamlar zirve..
    13. Güven endeksi aralıkta azaldı
    14. İçişleri Bakanlığından, bu yıl ülke..
    15. MediaMarkt, Türkiye’nin her yerine..
    16. ‘Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı..
    17. TESK'ten elektronik ortamda alınan..
    18. Yeşil yeleği giyip geldi! Mahalleli..
    19. 1 milyon 185 bin kişinin yüzü güldü
    20. Asgari ücret ve AGİ ne kadar 2019?
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti