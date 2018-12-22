Turkcell’in 19 uygulaması ‘turkiyeninuygulamalari.com’da

Turkcell geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri şimdide de tek adresten kullanıcılarıyla buluşturuyor. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya da ihraç edilen BiP, fizy, lifebox, Upcall ve Paycell gibi toplam 19 dijital uygulamanın tamamı bundan böyle www.turkiyeninuygulamalari.com adresinden indirilebilecek.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijital ürünlerimiz sadece ülkemizde değil başlattığımız dijital ihracat hamlemiz sayesinde artık yurtdışında da kullanılıyor. Geldiğimiz nokta sadece Turkcell için değil ülkemiz için de bir gurur vesilesi. Dijital ihracatla ülkemizin bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz ve tüm uygulamalarımıza tek adresten kolayca erişimini sağlayacak” dedi.