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Ekonomi Turkcell’den yerli ve milli şirketlere dev destek
Ekonomi

Turkcell’den yerli ve milli şirketlere dev destek

Turkcell’in yenilikçi şirketi Dijital İş Servisleri, bir yandan sektörlerin dönüşümüne öncülük ederken diğer yandan da yerli ve milli şirketlerle iş ortaklığı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:28:00 -
Turkcell’den yerli ve milli şirketlere dev destek

Turkcell’in kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacıyla kurduğu şirketi Dijital İş Servisleri, yerli ve milli iki yüzden fazla şirket ile iş ortaklığı yaparak Türkiye’nin dijitalleşme çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Dijital İş Servisleri, finans, lojistik, turizm, eğitim, sağlık, perakende, üretim, enerji ve kamu gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara sunduğu katma değerli teknolojik çözümlerin kapsamını iş ortaklarıyla birlikte genişleterek ülkeye kazandırıyor.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Türkiye’de yerli ve milliliği en fazla destekleyen şirketlerin başında yer alıyoruz. Sadece altyapı anlamında değil, iş ortaklığı alanında da yerli ve milli şirketlere ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şirketler ne kadar gelişip büyürse Türkiye’nin dönüşümü de bir o kadar hızlı oluyor” dedi.

Genç girişimcilere açık

Özata konuya ilişkin şunları kaydetti: “Kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz İş Ortaklığı Programımız ile bu şirketlerimizi Turkcell çatısı altında birleştirdik. Dijital ekosistemimizdeki tüm şirketleri bir araya getirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu programımızı aynı zamanda genç girişimcilerimizin de katılımına açık hale getirdik. Ülkemizin dijitalleşmesi için yerli ve milli şirketlerin desteklenmesi, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Bugüne kadar kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz yerli çözümlerle ülkemize değer kazandıran binden fazla projeye imza attık. Bu projelerde çalıştığımız iş ortaklarımızın dünyayla rekabet edebilmesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz.”

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