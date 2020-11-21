Turkcell’den Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ) ile birlikte hayata geçirdiği uygulama sayesinde Trakyalılara elektrik faturalarını ödemede kolaylık sağlıyor.

Turkcell açıklamasına göre, 1 Ekim itibarıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da başlatılan uygulama ile TREPAŞ aboneleri, elektrik faturalarını ilgili illerdeki tüm Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından ödeyebiliyor.

Turkcell, Trakya’daki üç ilde elektrik faturası tahsilatına başladı. Uygulama ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ikamet eden TREPAŞ abonesi vatandaşlar elektrik faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından ödeyebiliyor. Söz konusu uygulama ile vatandaşlar, diğer ödeme noktalarında oluşan kuyruklarda beklemek yerine hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla zamandan tasarruf sağlıyor. Turkcell’in sunduğu hizmetten tüm operatörlerin müşterileri yararlanabiliyor.

TREPAŞ aboneleri ödemelerini Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell aracılığıyla da yapabiliyor. 100 lira ve üzeri fatura ödemesinin Paycell kart ile yapılması durumunda abonenin kartına 10 lira iade ediliyor. Bunun için 15 Aralık’a kadar sürecek kampanyaya katılmak isteyen Turkcell’li abonelerin 2255’e, diğer abonelerin ise 05327522255’e “FATURA” yazıp göndermesi gerekiyor.

- İlk fatura ödemesine haftalık 1 GB hediye internet

TREPAŞ faturalarını 31 Aralık tarihine kadar Turkcell mağazaları üzerinden ödeyen Turkcell müşterileri, ödedikleri ilk fatura karşılığında haftalık 1 GB internet kazanıyor. Hediye internete sahip olmak isteyen kullanıcıların 5955’e "KATIL FATURA" yazıp gönderdikten sonra Turkcell mağazalarından faturalarını ödemeleri yeterli oluyor.

Turkcell, İstanbul’da İSKİ ve İGDAŞ, Mersin’de MESKİ ve İzmir’de İzmir Gaz fatura ödemeleri için de benzer hizmetler sunuyor.

