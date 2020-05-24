Turkcell'den şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti

Turkcell'in açıklamasına göre, evden çalışma süreci siber güvenlik konusunu şirketler için daha da önemli hale getirdi. Sunduğu özel koruma çözümlerinin yanı sıra yüzden fazla siber uzmanla hizmet veren Turkcell, şirketlere bu konuda danışmanlık sunarak; analiz, altyapı, test gibi süreçleri müşterileri için yönetiyor.

Maltepe Teknoloji Plaza'da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde 7 gün 24 saat esasına göre atakları izleyerek müşterilerine hizmet veren Turkcell, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getiriyor. Böylece saldırı ve virüs önleme konusunda Turkcell mühendislerince gerekli önlemler önceden alınabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu kaos ortamından beslenen siber suçluların da iş başında olduğunu gördüklerini bildirdi.

Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesinin, verilerini uzaktan erişim sağlayarak yönetmesinin akıllara güvenlik konusunu getirdiğini aktaran Özata, Turkcell olarak binden fazla kurumsal müşteriye yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunarak onların bu olağanüstü dönemde de yanında olduklarını anlattı.

Özata, müşterilerin altyapılarını 7 gün 24 saat izleyerek olası tehditlere karşı öncesinde önlemler aldıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dileyen müşterilerimize özel danışmanlık hizmeti de vererek sistemlerinin güvenliğini test ediyoruz. Bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek kendilerine özel çözümler sunuyoruz. Yeni dönemde şirketlere mutlaka güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek siber olaylara müdahale planlarını hazırlamalarını ve tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Şirket çalışanlarının siber güvenlik farkındalığının artırılması için online eğitimlerin düzenlenmesini de önemli buluyoruz."

Genel Müdür Yardımcısı Özata, kurumların alacağı siber güvenlik önlemlerinin yanı sıra bireylere de uyarılarda bulundu.

Evden çalışan, ödemesini internet üzerinden yapan herkesin öncelikle kendi siber güvenliğini sağlaması gerektiğini vurgulayan Özata, öncelikle internet altyapısına erişimi sağlayan modemlerin şifresinin karmaşık olması gerektiğini bildirdi.

Bilgisayarda yüklü işletim sistemlerinin, antivirüs programlarının ve uygulamaların güncel olmasının önemine değinen Özata, şu bilgileri verdi:

"Kötü niyetli kişilerce koronavirüs konulu haberlerin paylaşıldığı e-postalar üzerinden zararlı yazılımlar gönderilebiliyor. Bu gibi e-postalar aldığınızda göndereni kontrol ederek, tanımadıkları kişilerden gelmişse açmamaları gerekiyor. Bu noktada Dijital Güvenlik Servisimiz ile phishing (oltalama) saldırılarının önüne geçiyor; müşterilerimizi internetin kötü sürprizlerinden koruyoruz. Öte yandan internet üzerinde ücretsiz olduğu iddia edilen video konferans uygulamaları yerine şirketlerinin önerdiği uygulamaları kullanabilirler. Yine kullanıcılar iş toplantıları ya da sevdikleriyle kişisel görüşmeleri için yerli ve milli uygulamamız BiP'i de tercih ederek 10 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilir."