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Turkcell’den öğrencilere güvenli yolculuk desteği

Turkcell, dijital yolculuk deneyimini okul servis araçlarına taşıyarak öğrenci ve şoförlerin daha güvenli yolculuk yapmalarına katkı sağlayacak.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:27
Turkcell’den öğrencilere güvenli yolculuk desteği

Turkcell, başlattığı Araç İçi Kamera kampanyası ile öğrenci ve şoförlerin daha güvenli yolculuk yapmalarına katkı sağlayacak.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ’’Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz” dedi.

36 ay taksit imkanı

Rahat Takip Kampanyası” ile Turkcell, araç takip sistemlerini uygun koşullarla kurumsal müşterilerine sunarken; 36 aya kadar taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Şirketler araç takip sistemlerini kullanırken aynı zamanda ileri sürüş teknikleri eğitimi, kasko sigortası indirimi gibi avantajları elde edebiliyorlar.

30 günlük kayıt

Araç İçi Kamera Kampanyası” ise İçişleri Bakanlığı’nın trafik tedbirlerine yönelik talimatlarına uygun olarak geriye dönük 30 günlük kayıt ve panik butonu özelliği ile müşterilere sunuluyor. Şirketler 36 aya varan taksit avantajlarıyla bu hizmetin de sahibi oluyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:27
  1. Turkcell
  2. Araç İçi Kamera kampanyası
  3. Araç İçi Kamera
  4. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata
  5. İçişleri Bakanlığı

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