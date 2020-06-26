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Ekonomi

Turkcell’den kadınlara Bizce ile tam destek

Turkcell, Bizce uygulaması ile üretken kadınların ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırmalarına, çalışmaya başlamak isteyen kadınların ise meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:58:00 -
Turkcell’den kadınlara Bizce ile tam destek

Bizce ile kadınlar istedikleri alanda ustalaşıyor, el emeklerinden kazanç sağlıyor ve merak ettikleri sorulara uzmanlarından yanıt buluyor.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon “Kadınlar Bizce sayesinde ilgi alanlarını geliştirip, bu alanlarda çalışmaya başlayabiliyorlar” dedi. Ergenekon, “Yine Bizce uygulamamızda yer alan Bizim Pazar platformunda, ürettikleri el emeği ürünlerini satabiliyorlar. Turkcell olarak kadınların toplumumuza kattığı gerçek değeri göstermek için çalışıyoruz. Kadınların ekonomiye daha fazla dahil olmalarına destek olarak ülkemizin de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine katkı sağladığımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

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