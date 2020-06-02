Turkcell’den istihdam fırsatı

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler, CRM, Network Teknolojileri Geliştirmeleri, Finansal Teknolojiler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri gibi alanlarda çalışmak üzere 80 yazılım geliştirme uzmanını (developer) işe almaya hazırlanan Turkcell’e başvuru süreci başladı.

Son gün 15 Haziran

İlgili mühendislik fakültelerinden dört yıllık örgün öğretim lisans mezunu olan, iki yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunan yazılım geliştirme uzmanları, yeni açılacak pozisyonlara “kariyerim.turkcell.com.tr” adresi ve Turkcell Linkedin sayfası üzerinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Dijital işe alım süreci

Adayların işe alım süreçleri, Covid-19 döneminde evden çalışma düzenine geçen Turkcell İK ekiplerince tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuruların ardından istenen koşulları karşılayan adaylarla, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden online mülakatlar ve teknik testler yapılıyor.

Mülakatı geçen adayların işe alım işlemleri dijital imza sayesinde online ortamda gerçekleştirilirken, oryantasyon süreçleri de yine online toplantılar ve online sınıf içi eğitimlerle tamamlanıyor. Yeni Turkcell’lilerin ilk günlerinde onlara Turkcell kültürü, çalışma ortamı, ekip dinamikleri gibi konularda rehberlik ederek hayatlarını kolaylaştıran Beyaz Gölge uygulamasının yanı sıra Dijital Beyaz Gölge de BiP kanalı üzerinden hayata geçirildi. Yeni Turkcell’liler merak ettikleri soruların yanıtlarına da dijital ortamdan ulaşabiliyorlar.

İlgi giderek artıyor

Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Covid-19 döneminde müşterilerin değişen ve artan ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Demir, “Covid-19 döneminde müşterilerimizin dijital servislerimize olan talebinde büyük artışlar gözlemledik. Bu veriler ışığında yeni dönemde sunduğumuz ürün ve hizmetleri de müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde geliştirerek sayılarını artıracağız” dedi.

En çok kazandıran meslek olacak

Turkcell bünyesinde halihazırda 470 kişilik yazılım geliştirme uzmanı ile çalıştıklarının altını çizen Demir, “Yeni dönemde Turkcell’in işe alımları devam edecek. İlk etapta yazılım geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılamak için 80 kişiyi Turkcell ailesine katacağız. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler bize gösteriyor ki, dünyanın salgın sonrası dönemde yazılımcılara daha fazla ihtiyacı olacak. Yeni süreçte yazılım geliştirme uzmanlarının en çok kazanan meslek grupları arasında olacağını da rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.