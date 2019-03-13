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Turkcell’den enflasyonla mücadeleye dev katkı! “Sürekli teknoloji üretiyor birim maliyetleri düşürüyoruz”

25. yaşını kutlayan iletişim şirketi Turkcell’in ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na desteği sürüyor. Kaliteli ve indirimli dijital servisleriyle takdir toplayan şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Akça, sürekli teknoloji üreterek birim maliyetleri düşürdüklerini ifade etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:25
Turkcell’den enflasyonla mücadeleye dev katkı! “Sürekli teknoloji üretiyor birim maliyetleri düşürüyoruz”

Türkiye’nin ilk GSM operatörü Turkcell, 25. yılını çok özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlik çerçevesinde operatörün kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen üst düzey yöneticiler bir araya geldi.

Genel müdürlere teşekkür

Geniş katılımlı toplantıda konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, şirketin büyümesine ve güçlenmesine katkı sunan genel müdürlere teşekkür etti. ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nda öncü rol üstlendiklerini belirten Akça, “Teknolojiyi sürekli üreten bir şirket olarak birim maliyetlerini düşürdük, düşürüyoruz” dedi. Türkiye’de manşet enflasyonun yüzde 11,5, telekomünikasyon sektöründe ise yüzde 3,9 olduğuna işaret eden Akça, “Bunda bizim enflasyona karşı verdiğimiz mücadelenin payı büyük” diye konuştu. Ekonomiye güç katacak adımlar attıklarına dikkat çeken Akça, “Bu kapsamda son 5 yılda 26 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Hazine’ye vergi ve yasal sorumluluklarımız karşılığında 35 milyar TL ödedik. Yurt dışından uzun vadeli finansman temin etmeye dönük çalışmalarımızla ülkemize 3,3 milyar dolar döviz girişi sağladık” açıklamalarında bulundu.

Ortak altyapı şirketi işe başlamalı

Ar-Ge faaliyetlerinin bin mühendisle devam ettiğini vurgulayan Akça, sözlerine şöyle devam etti: “Malum önümüzde 5G’ye geçiş süreci var. Biz bu süreci de kararlılıkla yürüterek, entegre iletişim çözümleri üreterek birçok sektörde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. 5G’yi verimli kullanabilmemiz için güçlü bir fiber altyapıya ihtiyaç var. Bu noktada protokolü imzalanan Ortak Altyapı Şirketi acilen işe başlamalı. 5G şebeke altyapı yatırımı da ortak olmalı. Ortak kule şirketi anlayışı ile çalışmak gerekiyor. Bu üç uygulamanın Türkiye ekonomisini 10 milyar dolarlık yükten kurtaracağı açıktır.

Önemli uyarı

Akça, telekomünikasyon sektörünün milli ve yerli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini kaydederek, “Bizim ‘Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı’ sözümüz lafta kalmamalıdır. Türkiye’de faaliyet yürüten yabancı şirketlerin dijital servislerini kullanan vatandaşlarımızın ürettikleri veriler Türkiye’de tutulmalıdır. Bunun için gerekli regülasyon tedbirleri alınmalı ve mevzuat oluşturulmalıdır” uyarısı yaptı.

39 ülkeye ihracat

Turkcell’in dünyaya teknoloji ihraç eden dev bir gruba dönüştüğünü anlatan Genel Müdür Kaan Terzioğlu da şunları söyledi: “Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak ülkemize ve kendi insanımıza güvendik. Yolumuzda emin adımlarla ilerledik. Bu sayede pek çok ülkeyi servislerimizle buluşturduk. Şu anda 3 kıtada 9 operatör dijital servislerimizi bizden alıp toplam 39 ülkede kendi müşterilerine sunuyoruz. Ayrıca pek çok ünlü operatör dijital servislerimize talip. Tüm bu başarılı çalışmalarımızla sadece Türkiye’de değil dünyada üst üste üç yıldır en fazla büyüyen operatör olmayı başardık.” Büyümelerinde müşterilerinin teveccühünün önemli rol oynadığının altını çizen Terzioğlu, “Türkiye için üretmeye ve değer katmaya devam ederek durmadan çalışacağız” şeklinde konuştu.

Eski yöneticiler deneyimlerini paylaştı

25. yıl etkinliğinde geçmişte Turkcell’i yöneten isimler deneyimlerini paylaştı. Şirketin kurucularından Murat Vargı, Turkcell’in bir dönem yaşadığı ortaklık yapısındaki sıkıntıya değinerek, “Bu durumu görüp harekete geçtikleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Dünyanın yeni bir evreye girdiğini; verinin öneminin arttığını savunan Vargı, Terzioğlu’nun bu hakikati görerek başarılı çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

Turkcell’in eski genel müdürlerinden Cüneyt Türktan kurumsallaşmayı sağlamaya dönük adımlarından, Muzaffer Akpınar istihdamı arttırmaya yönelik yatırımlarından söz ederken; Süreyya Ciliv, hayata geçirdiği projeleri sıraladı. 2007-2015 döneminde görev yapan Ciliv, “Teknoloji ile ülkemize değer katıyoruz, reklamlarımızla müşterilerimizin kalbine dokunuyoruz, odağımıza da insanı alıyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:25
  1. Türkiye’nin ilk GSM operatörü Turkcell
  2. GSM operatörü Turkcell
  3. Turkcell
  4. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça
  5. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı
  6. telekomünikasyon
  7. Ar-Ge
  8. Ortak Altyapı Şirketi
  9. 5G
  10. Genel Müdür Kaan Terzioğlu
  11. Murat Vargı
  12. Cüneyt Türktan
  13. Muzaffer Akpınar

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