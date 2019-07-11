Turkcell’den doğaya katkı

Türkiye’nin dijital dönüşümünde, insan odaklı hizmet anlayışıyla öncü rol üstlenen Turkcell bu vizyonu işe alım süreçlerinde de sürdürüyor. Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak. İş başvurusu olumlu sonuçlanmayan adayların sürece ilişkin geri bildirimi ise dijital olarak cevaplanacak. Böylece bu adayların kişisel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya yalnızca şirket çıkarları için değil, ülke ve insan odaklı planlamalar yaptıklarını belirterek dijital dönüşümle birlikte doğal kaynakları koruyan bir yapıya da büründüklerini belirtti.