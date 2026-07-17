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Gündem Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı
Gündem

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Yeniakit Publisher
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Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu Kümbet Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ekipler seferber oldu

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

24 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

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