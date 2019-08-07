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Turkcell’den 5G’de dünya rekoru

BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:31
Turkcell’den 5G’de dünya rekoru

BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı. Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Bu sayede gerçek 5G’nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu. Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önünü açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimizi en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturacağız.

Gençlere de müjde

Turkcell, üniversiteye yeni adım atan gençler için GNÇ iletişim paketleri hazırladı. Her gencin ihtiyacına uygun sunulan paketler sayesinde öğrenciler, hem eğitim hayatları boyunca ihtiyaçları olan iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de yakınlarıyla dilediği zaman görüşebilecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:31
  1. İstanbul Tepebaşı Plaza
  2. 5G
  3. BTK
  4. Ericsson
  5. GNÇ iletişim paketleri

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