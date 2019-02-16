Turkcell’den 25. yıla özel “Turkcell Platinum Black”
Turkcell müşterilerine daha fazla ve özel faydalar sunan yeni Turkcell Platinum Black’ten, Turkcell’in 25 yıllık müşterileri herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek.16 Şubat 2019 Cumartesi 13:14
Turkcell Platinum Black mobil tarifelerinden birini tercih edenler ya da mobil ve fiber Platinum paketlerden herhangi ikisini aynı anda alanlar yararlanabilecek.
Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, ”2019 şirketimiz ve müşterilerimiz için çok özel bir yıl. Bu özel yıla yakışacak ve benzeri olmayan yepyeni bir dünyayı hayata geçirdik. Turkcell Platinum Black sayesinde müşterilerimiz bugüne kadar tatmadıkları, hayatlarına değer katacak çok özel deneyimleri yaşama şansına sahip olacak” açıklamasında bulundu.
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