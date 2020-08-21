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Ekonomi Turkcell’de hisse devrine BTK’dan izin
Ekonomi

Turkcell’de hisse devrine BTK’dan izin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Turkcell Holding AŞ’nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’de sahip olduğu yüzde 51’lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (TVF BTIH) ile IMTIS Holdings’e devredilmesine izin verdi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile ilgili Turkcell Holding AŞ adına Hasan Tuvan Yıldırım’ın yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:28:00 -
Turkcell’de hisse devrine BTK’dan izin

Açıklamada, Çukurova Telecom Holdings Limited ve Telia Finland’ın, Turkcell Holding’de sahip oldukları hisselerin tamamını, TVF BTIH’ye satma hususunda anlaşmaya vardığı anımsatıldı. İşlemin tamamlanmasıyla Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ hisselerinin yüzde 26,2’sine TVF BTIH’ın ve yüzde 24,8’ine IMTIS Holdings’in sahip olacağı öngörüsüyle BTK’ya Turkcell’in bir başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna Rekabet Kurulu’nun da TVF BTH’ye, Turkcell Holding AŞ hisselerini devralmasına ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ üzerinde kontrol sahibi olmasına onay verdiği bildirildi.

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