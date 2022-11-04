Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefiyle 3 yılda 6 milyon net müşteri kazandı

FAVÖK ise üçüncü çeyrekte Grup bazında yüzde 49 artışla 6,0 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 41 oldu.Güçlü operasyonel performansını sürdüren Turkcell, yılın üçüncü çeyreğinde 1milyon yeni müşteriye daha ulaşarak yılın ilk 9 ayında 2,2 milyon net müşteri kazanımına imza attı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell3. çeyrekte 240 bin, yılın ilk 9 ayında ise 711 bin yeni hane erişimi ile toplam fiber haneerişimini5,2 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, yılın ilk 9 ayında 176 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaştı.

Stratejik odakalanlarından dijital OTT servisleribüyümesini sürdürüyor:TV+, Lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell, katma değerli dijital servislerinin yayılımını artırma odağı çerçevesinde, tekil ücretli kullanıcı sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon artırarak 4,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Dijital OTT servis gelirleri ise yıldan yıla yüzde 66 büyüdü. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox’ın ücretli kullanıcıları yıldan yılayüzde 47 oranında büyüdü ve 1,7milyonaerişti. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV kullanıcı sayısı yıllıkyüzde 25 artışla 932 bin, IPTV kullanıcıları ise yüzde 22 artışla 1,2 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital dönüşümde öncü:Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü aktörlerden biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirini yıllık bazda yüzde 107 artırarak 1 milyar TL’yi aştı. Bu çeyrekte 730’dan fazla yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, aynı zamanda 2022 yılıüçüncü çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,5 milyar TL kontrat değerine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle 2022 yılında veri merkezlerinde ilave 2.000 metrekare yeni alan açtı.

Yenilikçi ödeme hizmetleri büyümesini hızlandırıyor:3ay aktifkullanıcı sayısı 7,3 milyona ulaşan Paycell’in toplam işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Paycell, yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artırarak 244 milyon TL seviyesine çıkarttı.

Turkcell, 3.çeyreğin ardından yıl sonu beklentilerini bir kez daha güncelledi:Turkcell, başarılı 3 çeyreğin sonuçlarının ardından yılın geri kalanı için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 47 ila 48, FAVÖK’ün yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor; operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranınınise yaklaşıkyüzde 20 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

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Etkin büyüme performansı ve müşteri kazanımı odağıyla sektör liderliğini güçlendiren Turkcell, 2022 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Sürdürülebilir büyümesini 2022’nin 3. çeyreğinde hızlandıran Turkcell Grubu; konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 57artışla 14,7 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 49artışla 6,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2022 yılı üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 68 artarak 2,4 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılınınüçüncü çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, bu çeyrekte eklediği 1milyon net yeni müşteri ile 2022Eylül sonu itibarıyla toplam 2,2 milyon yeni müşteriye ulaştı. Turkcell“her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefi ile yıla başladığı 2020’den itibaren 6 milyon yeni müşteri kazanımı sağladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Yılın üçüncü çeyreğinde jeopolitikfaktörler kendisini güçlü biçimde hissettirirken, enerji ve emtia fiyatlarına bağlı enflasyonist baskı ile zorlayıcı makroekonomik etkilerin öne çıktığı bir dönem yaşadık. Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen, içinde bulunduğumuz süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizinihtiyaçlarını odağımıza alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk dokuz ayında 2,2 milyon net müşteri kazanarak, 2019’da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefimiz doğrultusunda 2020’den bu yana 6 milyon müşteri kazanmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ile güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var” şeklinde konuştu.

Dijitalservisler güçlü büyümesini sürdürüyor

TV+, Lifebox, fizy ve BiP gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in, dijital OTT servislerinin gelirleri yıldan yıla yüzde 66 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,2 milyon artışla 4,8 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox ise, yüzde 47 oranında büyüdü ve 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 25 artışla 932 bin olarak gerçekleşti. IPTV müşterileri ise yüzde 22 büyüyerek 1,2 milyonu aştı.

Turkcell Dijital İş Servisleri, Türkiye’yi dijitalleştirmeye hız kesmeden devam ediyor

Turkcell Dijital İş Servisleri gelirini yıllık bazda yüzde 107 artırarak 1 milyar TL’yi aştı. Bu çeyrekte 730’dan fazla yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, 2022 yılıüçüncü çeyreğinin ardından ileriki dönemlerde gelire dönüşecek 1,5 milyar TL’lik kontratlı iş hacmine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle 2022 yılı içinde veri merkezlerinde ilave 2.000 metrekare yeni alan açtı.

Paycell, sunduğu yenilikçi hizmetleri artırarak büyümesini hızlandırıyor

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell’in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan yenilikçi ödeme hizmetleri platformu olduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, bu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Temelinde dijital ödemelere odaklanan finans hizmetleri platformu olan Paycell’in, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında,Ekim ayında Avrupa’nın neo-bankacılık alanında en iyi finansal çözüm sağlayıcılarından Solaris ile iş birliğine gittik veAlmanya'da ilk ofisimizi açtık. İlk fazda uluslararası para transferi hizmeti ile başlayacağımız servislerimizi dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi aracılığı gibi pek çok yenilikçi ve uçtan uca finans çözümleri ile çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell’deki 3 aylık aktif kullanıcı sayımız 7,3 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 105 büyüyerek244 milyon TL oldu. Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 37 artışla 4,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell’in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz.”

Bugünden geleceğe uzanan küresel mobilite markası: Togg

Türkiye’nin küresel ölçekli teknoloji markası Togg’un Gemlik Teknoloji Kampüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı. Konuyla ilgili olarak TurkcellGenel Müdürü Murat Erkan şu ifadeleri aktardı:

“İlk günden beri Turkcell olarak deneyimimiz, bilgimiz ve vizyonumuz ile küresel mobilite markamız Togg’a destek olmaktan onur duyuyoruz. Mobilite ekosistemi içinde kurgulanan ve kullanıcıyı odağına alarak yeni yaşam alanı haline gelecek yerli otomobil projesine sadece yatırımcı olarak destek vermiyor, dijital servislerimiz ile bütünleşik bir değer yaratmak için de çalışıyoruz. Bunun ilk örneğini, Togg’un dijital ekosistemindeki tüm ödeme hizmetlerini, güçlü ve dinamik altyapısı ile Paycell’in gerçekleştirmesiyle sağlayacağız. Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zeka temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimiz ile Togg’un konsolunda yer almaktan kıvanç duyacağız.”

Turkcell, güçlü ilk altı ay performansının ardından hedef yükseltti

İlk 9 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2022 yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2022yıl sonu için yaklaşık yüzde 47 ila 48 gelir büyümesi, yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklenirken, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 20olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde zorlu makroekonomik koşullara rağmenbu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk 3 çeyreği başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yılsonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

Kuzey Kıbrıs, KKTCELL’le dijitalleşecek

Turkcell’in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell gerçekleşen 4G/5G ihale bedeli olarak toplamda KDV dahil 19,1 milyon ABD doları ödeyerek ihalede 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ve 3600 MHz frekanslarında toplam 247 MHz bant genişliğinde 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandı. Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Turkcell Grubu olarak adada 4G beta testlerini 2014 yılında yapmıştık. O günden bu yana 4G’nin hatta 4.5G’nin adada hayata geçebilmesi için tüm gayretimizle çalıştık. Sürecin başından beri Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesi için ihaleye iştirak ettik. İhale sonuçları çerçevesinde planlamalarımızı ve çalışmalarıbaşlatıyoruz” diye konuştu.

Turkcell’den finansal ve çevresel sürdürülebilirlik için büyük yatırım atağı

Bir diğer Turkcell grup şirketi olan Turkcell Enerji Çözümleri, faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren enerji sektörünü yakından takip ederek finansal ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda Turkcell adına efektif çözümler ile yeni yatırımlara öncülük ediyor. Bu adımların sonuncu ve en kapsamlısı ise güneş enerjisi alanında planlanan üç yıllık büyük yatırım atağı oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyada özellikle enerji fiyatlarının yarattığı enflasyonist maliyet baskısının şirketleri de özellikle sürdürülebilirlik tarafındaki strateji ve faaliyetlerini yeniden gözden geçirmelerini sağladığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turkcell olarak önümüzdeki 3 yıllık stratejik planımız dahilinde, her yıl güneş enerjisi alanına yaklaşık 80 ila 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. Böylece 2025 yılı sonunda 300 MW’lık solar enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 milyon dolara yakın maliyet tasarrufu hedefliyoruz. Ayrıca, İzmir Karadağ’daki rüzgar enerjisi santralimizle yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonumuzun enerji ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz kapasite artırımıyla bu rakamı 3 bin 800’e çıkaracağız.”

Turkcell’in sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü faaliyet ve projeleri, Birleşmiş Milletler’in Eylül ayında gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Kurtarmak İçin İş Liderliği” konulu özel yuvarlak masa toplantısında da gündem oldu.Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında New York’ta yapılan ve özel sektörün 2030 hedeflerine yönelik çalışmalarını hızlandırmasını amaçlayan etkinlikte, dünya çapında telekomünikasyon sektörünü Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan temsil etti.

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