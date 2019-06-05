Turkcell yeşil enerjiye tam destek verdi

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladı. Turkcell bir yandan doğal enerji kaynaklarına yatırım yaparken, diğer yandan da tüm altyapı yatırımlarını ve hizmetlerini iklimin ve çevrenin geleceğini düşünerek kuruyor. Enerji verimliliğini teşvik etmeyi, karbon emisyonunu azaltmayı ve müşterilerin eko-verimliliğini artırmayı amaçlayan Turkcell, 2018 yılında 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell, tüm ofiste aydınlatma için sensörler ve akıllı saat sisteminin yanı sıra tasarruflu ampuller kullanılıyor. Kullanılmayan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.