Turkcell yemek kartı şirketi kuruluşunu tamamladı

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, 600 bin TL sermayeli hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler kapsamında faaliyet gösterecek Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ’nin tescilinin bugün ilan edildiğini ve kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.