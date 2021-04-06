Turkcell yatırıma doymuyor

Buğra Kardan

Önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Genel Müdür Murat Erkan, “2021 için 10 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi. Erkan, yerli servis sayılarını arttıracaklarını da kaydetti.

İlgi yoğun

Erkan, salgın sürecinde dijital servislerinin teveccüh gördüğüne işaret etti. Zorlu süreçte BiP’te görüntülü görüşme süresinin önemli oranda arttığına dikkati çekti. Pandemi döneminde video konferans sistemlerine de ihtiyaç duyulduğunu anımsatan Erkan, “Bu gerçekten hareketle BiP Meet’i geliştirdik. Güvenlik açığı ve veri kaybı gibi kaygıların önüne geçerek güvenli bir alternatif oluşturduk” şeklinde konuştu.

Rakiplerimizi geçeceğiz

BiP Meet’in Turkcell veri merkezlerinin altyapısını kullandığını dile getiren Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu platformun önemli bir yönü var. O da dataların yerli veri merkezinde saklanması ve etkileşimin tamamen Türkiye’deki şebekeden kullanılması. Yani yabancı platformları kullandığınızda yurt dışındaki veri merkezleri üzerinden hizmet alıyorsunuz. Bu, güvenlik olduğu kadar kalite sorunu da oluşturuyor. Ne yazık ki maliyetinizi ve kapasite ihtiyacınızı arttırıyor. Ama platformun yerli olması, datalarının Türkiye’de tutulması maliyetleri azaltıyor. Bunu görüyor ve BiPMeet’in hem maliyet anlamında rekabetçi olması hem de kalite anlamında daha iyi konuma gelmesi için çalışıp çabalıyoruz. Tabii teknoloji ve beklenen özellik setleri konusunda alacağımız yol var. Süratle yolumuza devam ediyoruz, rakiplerimizi yakalayıp geçeceğimizi düşünüyoruz.”

Fırsatlar değerlendirilmeli

Erkan, Türkiye’nin dijital ödeme alanında öne çıkabileceğini vurguladı. Nüfusun yüzde 30’unun bankacılık sistemine kayıtlı olmadığını bildiren Erkan, şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmeye aday bir ülke olarak techfin tarafının barındırdığı fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiği kanısındayız. Bu alanda ülke olarak güzel bir başarı öyküsü ortaya koyabiliriz. Pandeminin techfin devrini en az 10 sene erkene aldığı görüşünü taşıyoruz. Türkiye’nin bir sonraki unicorn’unun techfin alanından çıkma ihtimali güçlü.”

Anlamlı projeler var

İlaveten sosyal sorumluluk projelerine temas eden Murat Erkan, şunları söyledi: “Kurum olarak teknolojinin gücünü herkes için faydaya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Hatırlanacaktır, hanımlar için ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ adlı bir projeyi devreye aldık. Her yıl bin 500’e yakın kadına makine öğrenmesi ve kod geliştirme eğitimleri sunuyoruz. Eğittiğimiz kadınların 150’sine istihdam sağlıyoruz. Çocuklar için zekâ gücü adını verdiğimiz sınıflarımız söz konusu. Ülkenin dört bir yanında robotik teknolojiler ve 3 boyutlu yazıcılarla sınıflar hazırladık. Bu sınıflardan çok güzel projeler çıkıyor. Projeler dünyadan ödüller alıyor. Gençlerimiz bu konuda önemli fark oluşturuyor. ‘Engelsiz Eğitim’ adını verdiğimiz projeyle de engelli bireylerin hayatlarına dokunuyoruz. ‘Türk Sporu’ isimli konseptimiz var. Spora yatkınlıklarını tespit ettiğimiz çocuklarımızı uygun alanlara yönlendiriyoruz. Teknolojik atıkları toplayarak sağlık çalışanlarımızın eğitim ihtiyacı olan çocuklarına yardımcı oluyoruz.”