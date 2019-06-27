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Turkcell, "yapay zeka"ya liderlik yapacak

Turkcell, GSMA ve The Alan Turing Institute iş birliğiyle gerçekleşecek Küresel Yapay Zeka Çalışması'nda proje liderlerinden biri oldu

27 Haziran 2019 Perşembe 11:56
Turkcell, "yapay zeka"ya liderlik yapacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Dünya GSM Birliği (GSMA) ve veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü The Alan Turing Institute iş birliği ile gerçekleştirilecek Küresel Yapay Zeka Çalışması'nda proje liderlerinden biri olarak seçildi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket GSMA ve The Alan Turing Institute iş birliğiyle gerçekleşecek Küresel Yapay Zeka Çalışması'nda proje liderlerinden biri oldu.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan çalışmada, iş hayatında karşılaşılan sorunları çözmek adına, üniversitelerin yapay zeka ve data bilimi bölümleri ile mobil operatörler bir araya gelecek. Mobil haberleşme endüstrisinde yapay zekanın sunacağı fırsatlara odaklanılarak bilim, toplum ve ekonominin bu alandan nasıl yararlanacağı keşfedilecek.

Verilen bilgiye göre, çalışmalar kırsal alanlardaki bağlantı, mobil enerji verimliliği ve kentlerdeki servisler olmak üzere üç alanda gerçekleştirilecek.

Yapay zekanın dünyadaki gelişimine önemli katkı sunacak projede Turkcell, sinyal bozucu etkenleri anında tespit ederek kesintisiz iletişimi mümkün kılan bir yapay zeka algoritması için çalışacak.

Turkcell ile birlikte GSMA Global AI Challenge'i yürütecek diğer lider operatörler ise STC, Telenor ve TELUS oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, kendi geliştirdiği teknolojilere sahip olan ve dünyadaki diğer operatörlere de tecrübelerini aktaran bir şirkete dönüştüklerini bildirdi.

Dünya genelinde pek çok endüstriyi etkileyecek yapay zeka çalışmalarının, telekom operatörlerinin de işleyişini değiştireceğini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Telekom sektöründe abonelerin kapsama alanı, bant genişliği gibi artan ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması son derece önemli. Bunun için yapay zekanın yeni ve büyük bir rol oynayacağı biliniyor. GSMA Global AI Challenge ile mobil operatörler ve üniversiteler beraber çalışarak güçlü çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Projeye öncülük etmesi için seçilmiş dört operatörden biri olmak ve dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarını bünyesinde bulunduran Alan Turing Institute ile çalışma şansını yakalamak bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağı. Bu çalışma ile en yeni ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını şebekemize uygulayacağız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizi yeni teknolojilerle buluşturmanın da ötesine geçerek, dünyanın teknolojik gelişimine de öncülük edeceğiz."





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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:56
  1. Dünya GSM Birliği
  2. Turkcell

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