Turkcell Türkiye’yi hayata evden bağladı

Bu süreçte operatöre ait iletişim platformu BiP üzerinden 65 milyon dakika arama gerçekleştirilirken, 7.5 milyar mesaj gönderildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, salgın döneminde en kaliteli iletişim hizmetini sunmak için gerekli tüm yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan, “Mobil şebekemizi güçlendirmenin yanı sıra salgın sürecinde daha fazla evi fiber internetle buluşturma odağımıza yönelik olarak da çalışmalarımıza hız verdik. Evlerde kaldığımız süre boyunca üstün kalitede iletişim hizmetleri sunmaya devam ederek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdık ve Türkiye’yi evlerden hayata bağladık” diye konuştu.