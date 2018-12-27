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Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası

Şampiyonanın dördüncü gününde 6 Türkiye rekoru kırıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 22:46
Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın dördüncü gününde 6 Türkiye rekoru kırıldı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 100 metre kelebekte Fenerbahçe'den Zehra Duru Bilgin, sabah seansındaki 59,54'lük derecesiyle 15-16 yaşta 59.60 ile kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Akşam seansındaki final yarışında 59.45'lik derecesiyle 15-16 yaştaki rekorunu daha da geliştiren Zehra Duru Bilgin, 59.49 ile Nida Eliz Üstündağ'a ait 17-18 yaş rekorunun da yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe'den Gizem Güvenç 100 metre karışıkta 1.02.87'lik derecesiyle 15-16 yaşta rekora ulaştı. Bu kategoride eski rekor 1.03.27 ile Elçin Türkmenoğlu'na aitti.

Erkekler 200 metre serbestte Emre Sakçı 1.44.37'lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekoru kırdı. Bu kategoride eski rekor 1.45.15 ile Erge Can Gezmiş'te bulunuyordu.

Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü, 200 metre serbestte 1.47.78 ile 15-16 yaşta kendisine ait olan Türkiye rekorunu 1.47.49'a çıkardı.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:46
  1. rekor
  2. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
  3. yüzme

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