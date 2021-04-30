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Teknoloji Turkcell Stajcell’de 2021 başvuruları başladı
Teknoloji

Turkcell Stajcell’de 2021 başvuruları başladı

Turkcell’in dijital programı Stajcell 2021’e çevrim içi başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:49:00 -
Turkcell Stajcell’de 2021 başvuruları başladı

Programla üniversite 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerine uçtan uca dijital bir staj deneyimi sunulacak. Başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan 200 öğrenci, iş hayatına Turkcell’de başlama fırsatı bulacak. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, küresel salgın döneminde de gençlerin kariyerlerine yön veren ve gelişimlerine katkı sağlayan projeleri geliştirerek hayata geçirdiklerini belirtti. Demir, “Ülkemizin gençlerine istihdam projeleriyle her geçen gün yeni fırsatlar sunarak Türkiye’nin daha nitelikli bir insan kaynağıyla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor” dedi

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