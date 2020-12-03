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Ekonomi Turkcell sosyal bariyerleri aşmaya devam ediyor
Ekonomi

Turkcell sosyal bariyerleri aşmaya devam ediyor

İletişim şirketi Turkcell, projeleriyle engelli bireylerin de hayatlarına dokunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:46:00 -
Turkcell sosyal bariyerleri aşmaya devam ediyor

Şirket, bu minvalde Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelli Sporuna Destek gibi projeleri hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015’ten bu yana yürütülen Engelsiz Eğitim Programı sayesinde bugüne dek 120’ye yakın işitme, görme ile zihinsel engelli okulunda açılan donanımlı teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleriyle 70 bine yakın öğrenciye ulaşıldı.

Anlamlı projeler

Engelsiz Spor’la Türkiye genelinde okullara yapılan yatırımlarla 10 bine yakın engelli öğrenciye imkân sunuldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve tam olarak katılmalarını sağlamak amacıyla önemli projeler devreye aldıklarını belitti. Erkan, şunları söyledi:

Ne mutlu bize

“Geliştirdiğimiz teknolojilerle insanların hayatlarını iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşmalarına destek olma ve fırsat eşitliği oluşturma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımızla insanlarımızın hayatlarına dokunabiliyor ve onlara ilham verebilmek adına hayata geçirdiğimiz projelerle bir kişinin bile yaşamında fark oluşturuyorsak ne mutlu bize. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz.”

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