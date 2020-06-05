TURKCELL, şirketleri yeni normale hazırlıyor

Turkcell, normalleşme sürecinde işletmelerin yanında yer alarak yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası oluşabilecek riskleri minimize edebilmek için gerekli çözümleri tek elden sunuyor.

Yerli çözümler geliştiriyoruz

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kurumların ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri Dijital İş Servisleri şirketi ile tek elden sunduklarını belirtti. Özata, şunları söyledi: “Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin yaşadığı bu zorlu sürecin ardından yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde şirketlerimizin ve çalışanlarının yanında olmak için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı iş hayatı için şirketlere özel yeni normale uygun yerli çözümler geliştiriyoruz. Kurumlardaki olası salgın hastalıklara dair alınabilecek tüm dijital önlemleri şirket, müşteri ve çalışan özelinde Turkcell’in güçlü teknolojik altyapısı üzerinden sunuyoruz. Aynı zamanda hızlı kurulum desteğimiz, eşsiz müşteri deneyimimiz, yerli yazılım ve donanımlarımız sayesinde her zaman olduğu gibi Turkcell güvencesiyle tüm şirketlerimizin yanında olmak için çalışıyoruz.”