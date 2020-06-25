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Ekonomi

Turkcell, şebekesini yeni teknolojilerle güçlendiriyor

Turkcell mühendislerinin pandemi dönemiyle birlikte sabit ve mobil müşterilerinin artan kapasite ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekenin yoğun olduğu dönemler de dahi kesintisiz hizmet sunulabiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:14:00 -
Turkcell, şebekesini yeni teknolojilerle güçlendiriyor

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, hayata geçirdikleri Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekelerine yeni bir yetkinlik daha eklemiş olduklarını ifade etti.

Sezgin, “Sabit ve mobil taraftaki şebekemizi bütünleşik hale getiren bu teknolojiyle birlikte özellikle pandemi sürecinde artan şebeke trafiğimizi kolayca yönettik ve müşterilerimizin evlerinde oldukları süre boyunca alıştıkları Turkcell kalitesinde hizmet almaya devam etmelerini sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

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