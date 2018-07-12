Turkcell, Paycell ile tatili renklendiriyor

Turkcell de anne babaların da çocuklarıyla birlikte eğitici ve geliştirici oyunlar oynayabileceği Playcell’i, çocukların bireysel gelişimine destek olmak amacıyla hayata geçirdi. “Playcell Boyama Zamanı” ile çocuklar hem hayvanları öğreniyor hem de onları boyayarak becerilerini geliştiriyor.

Playcell’de otomobil yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli yüzlerce oyunun bir arada bulunuyor.