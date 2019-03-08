Turkcell Kopilot’a uluslararası ödül
Turkcell’in geliştirdiği, otomobil kullanıcılarının yeni yardımcısı Kopilot, “Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü”ne layık görüldü.08 Mart 2019 Cuma 14:06
Uluslararası Akıllı Ulaşım Zirvesi’nde yer alan dijital operatör Turkcell’in geliştirdiği, otomobil kullanıcılarının yeni yardımcısı Kopilot’un standına, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.
Kopilot, zirvenin en yenilikçi ürünü seçilerek, zirve kapsamında gerçekleşen törende, “Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü”ne layık görüldü.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, ”Geleceğin akıllı araçları alanında önemli bir örnek teşkil eden Kopilot’un ödüllendirilmesi bizim için büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.
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